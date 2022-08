Cassano, distrutta la telecamera usata per individuare i "furbetti" dei rifiuti

I furbetti della spazzatura non si fermano nemmeno davanti al grande fratello e all’occhio attento delle telecamere installate dal Comune per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche. Alcuni cittadini, nei giorni scorsi, hanno segnalato che è stato abbattuto il palo del punto telecamera installato nei pressi del fiume Crati. Uno smacco all’ambiente e alla comunità che, come in questi casi, diventa anche una illegalità. Purtroppo non è la prima volta che accade un episodio del genere visto che lo scorso novembre ignoti ne avevano abbattuta un’altra sulla provinciale che collega Cassano a Civita e a Frascineto allo svincolo della A2 del Mediterraneo.

