Stadio di Paola, lotta contro il tempo per la proroga dell’agibilità

Lotta contro il tempo per ottenere per un altro anno l’agibilità dello stadio comunale “Eugenio Tarsitano”. Si sono tenuti nei giorni scorsi i sopralluoghi al manto erboso sintetico dei tecnici della Lega calcio. L’ufficio tecnico comunale guidato da Fabio Iaccino si è mobilitato per ottenere la proroga della disponibilità del campo di calcio. Si stanno adesso attendendo le prescrizioni necessarie per espletare le manutenzioni del caso. Non sarebbe in ogni caso necessaria la sostituzione completa del manto erboso bensì solo alcuni lavori di assestamento dello stesso.

Le squadre di calcio che usufruiscono dello stadio - oltre alla Paolana vi sono diverse compagini giovanili - rimangono quindi in attesa dei lavori da parte del Comune che dovranno essere eseguiti necessariamente in breve tempo. Il campionato per la Paolana che milita in Eccellenza è ormai alle porte ed è quasi certo che i primi appuntamenti ufficiali dei biancazzurri dovranno essere disputati fuori delle mura amiche. Rischiano di slittare pertanto le prime partite di campionato. Vedremo quanto si riuscirà a fare.

Il fattore tempo sarà determinante. Ricordiamo che il Comune aveva anche richiesto un finanziamento per il restyling dell’intero Comunale ma che tuttavia poi non è stato concesso. Dovrebbe quanto prima essere fatta una nuova richiesta per ottenere i fondi necessari.

Per la Paolana nell’anno del suo centenario non è comunque una buona notizia anche in considerazione delle grosse difficoltà che sta affrontando il presidente Pompeo Gualtieri. Ma anche gli adiacenti palatenda e palazzetto dello sport - che ospita le squadre di pallavolo, basket e calcio a 5 - hanno fatto il loro tempo e sarebbero necessari interventi. Anche in questo caso erano state espletate richieste per ottenere finanziamenti che però non hanno trovato accoglimento.

© Riproduzione riservata