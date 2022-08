Cosenza, l'arcivescovo Nolè ricoverato a Roma per accertamenti

L'arcivescovo di Cosenza, Francescantonio Nolè, è ricoverato al Policlinico “Gemelli” di Roma per essere sottoposto ad una serie di accertamenti.

Appresa la notizia, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha augurato "al Padre Arcivescovo, Mons. Francescantonio Nolè, di ristabilirsi prontamente e di fare immediato ritorno a Cosenza, nella sua diocesi, per riprendere con più forza e vigore di prima l'esercizio del suo ministero. Al di là dei miei doveri istituzionali – ha detto – esprimo a Mons. Nolè la mia più affettuosa vicinanza per il rapporto di grande stima e considerazione, anche personale, che nutro nei suoi confronti e che ho avuto modo di apprezzare e rinsaldare ancora di più da quando, per il mio ruolo di primo cittadino, ho conosciuto più a fondo la sua persona ed il suo modus operandi. Ricordo sempre con grande piacere – ha aggiunto Franz Caruso – la visita dell'Arcivescovo di Cosenza-Bisignano a Palazzo dei Bruzi in occasione dell'ultimo Natale, quando mi ero appena insediato alla guida della città. Fu quello un momento che mi porto ancora nel cuore e dal quale scaturì la reciproca volontà di dar vita a sinergie sempre più strette, tra l'Arcidiocesi e l'Amministrazione comunale, soprattutto sul fronte della lotta comune ai disagi sofferti dalle fasce di popolazione più esposte al bisogno. Sono certo – ha concluso il suo messaggio il Sindaco Franz Caruso – che tutto si risolverà per il meglio e che Monsignor Nolè tornerà nella sua Cosenza prima possibile. A lui e a tutta la Chiesa cosentina l'intera comunità cittadina, a partire dal suo Sindaco, è particolarmente vicina con profondo affetto e amicizia”. Franz Caruso ha fatto sapere che si terrà costantemente informato e che intenderà raggiungere telefonicamente Mons. Nolè per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

