Rende, Università della Calabria: arriva la proroga per case e mensa

Buone notizie per le matricole. L’Unical ha deciso di prorogare di una settimana (la nuova scadenza è prevista per il 23 settembre a mezzogiorno), il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio riservato ai nuovi iscritti dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (fase di ammissione standard) che siano risultati idonei in base al dato Isee.

Una decisione presa in accoglimento di due istanze pervenute dalle associazioni degli studenti, per consentire a tutti i nuovi iscritti, anche se immatricolati a seguito dello scorrimento delle graduatorie di ammissione, di poter partecipare al concorso. Ciò, inoltre, consentirà di presentare la domanda anche a chi ha avuto maggiori difficoltà con la procedura telematica di inoltro dell’istanza.

