Ex caserma dei Vigili del fuoco, al Comune di Corigliano Rossano manca l’ok della Provincia

«Il Comune ha già deliberato. La Provincia dia risposte chiare». Pur mantenendo un rispetto istituzionale, il Sindaco Stasi in maniera ferma e carte alla mano replica circa l’utilizzo della ex caserma dei vigili del fuoco e la e scuola di S. Chiara, entrambi nel centro storico di Rossano. Riguardo alla ex caserma, dalle colonne di questa pagina, avevamo riaperto la questione dopo l’ennesimo raid vandalico, mentre con la ripresa della scuole si è tornato a chiedere l’utilizzo dei locali di quella che è stata una scuola primaria per il Liceo classico. «In queste settimane fioccano sopralluoghi e note stampa, con i quali si annunciano impegni e risoluzioni miracolose di problemi. La cosa non ci dispiacerebbe affatto, a patto che si rispettino i basilari protocolli istituzionali – che imporrebbero ad ogni istituzione di concordare con i sindaci le visite che riguardando questioni anche comunali – e che effettivamente i problemi poi vengano risolti». Senza voler entrare in polemica il sindaco fa quindi presente che alcuni degli argomenti sollevati nelle ultime settimane, in realtà sono questioni per le quali l’Amministrazione Comunale ha già deliberato da tempo ed è in attesa di cenni da parte della Provincia di Cosenza.

