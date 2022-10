Cosenza, entro gennaio i cantieri del Cis nel centro storico

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso ha approvato la delibera di presa d’atto dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli 11 interventi del Contratto istituzionale di sviluppo del centro storico per un importo complessivo pari a 40.262.931,46 euro. I cantieri secondo quanto riferito dal consigliere delegato Francesco Alimena partiranno entro gennaio. Il punto sul cronoprogramma doveva essere fatto la scorsa settimana. L’appuntamento era slittato a mercoledì di questa settimana. Ma c’è stato un nuovo rinvio. Nel frattempo, la delibera di giunta al termine della riunione di giovedì. Si tratta di un programma di interventi che la città aspetta da alcuni anni come testimoniano transenne e divieti di transito in prossimità di frane e smottamenti che ostacolano la mobilità dei residenti. Gli 11 interventi riguardano pure strutture e luoghi cari ai cosentini, simboli della cultura, tradizione e storia di Cosenza.

