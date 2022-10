Paola e Cetraro, protesta nelle mense ospedaliere

Cambia la ditta ma i problemi sono sempre gli stessi. In una nota l’Unione sindacale di base rende noto come gli addetti alla mensa degli ospedali di Paola e Cetraro vanno verso la proclamazione dello sciopero.

«Le condizioni di lavoro dei dipendenti della società Ladisa, vincitrice dell’appalto per la gestione delle mense degli ospedali di Paola e Cetraro, peggiorano di giorno in giorno. Negli scorsi mesi - spiega l’Usb - anche in fase di gara d’appalto, abbiamo più volte rappresentato le rivendicazioni e le legittime preoccupazioni dei lavoratori. In particolare la necessità di aumentare il monte ore e di conseguenza gli stipendi». Difatti il carico di lavoro assegnato agli operai, rileva il sindacato, «è ormai impossibile da espletare, in maniera professionale e nel pieno rispetto delle esigenze dell’utenza, in poche ore lavorative come avviene attualmente».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata