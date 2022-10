Trebisacce, Consorzio di bonifica. Oggi scatta lo sciopero

Consorzio di Bonifica, oggi i lavoratori incroceranno le braccia. E lo faranno per tutta la giornata, e comunque fino a quando non avranno risposte esaurienti sul proprio futuro, che li vede ormai da mesi senza stipendio.

Stamattina intorno alle ore 9 nei paraggi della sede consortile di via 25 Aprile, maestranze e sindacati faranno sentire forte la voce di protesta contro i vertici aziendali. I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi-Uil hanno deciso di schierarsi al fianco dei lavoratori accogliendo le istanze dei lavoratori, proclamando un’intera giornata di sciopero «quale idonea azione sindacale, si tendente a garantire reddito e continuità occupazionale alla totalità dei prestatori d’opera in organico presso il Consorzio di Bonifica».

