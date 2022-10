Castrovillari, i maniaci della bomboletta colpiscono in via Salerni

Aumentare i controlli per diminuire atti vandalici nel centro cittadino. La necessità è anche un altra, e cioè quella di potenziare le dotazioni destinate alla video sorveglianza, soprattutto in via Raffaele Salerni, vale a dire a pochi metri dal retro del Cineteatro Vittoria e del Comune di Piazza Municipio. La parallela della centralissima Via Roma, infatti, continua a far segnare atti di vandalismo che colpiscono alcune nuove abitazioni che, con una semplice bomboletta rossa, sono state vandalizzate senza tenere conto dell'investimento e degli sforzi fatti per arrivare al pieno recupero. Anche la facciata posteriore del Vittoria avrebbe la necessità di essere completamente ripresa. Perché le giovani generazioni ritengono sia possibile, e questo senza essere sanzionati, imbrattare completamente le facciate, e questo magari dopo aver effettuato i bisogni fisiologici. Quello della disgregazione giovanile – va detto - è un problema che riguarda da vicino la città di Castrovillari. Nella fattispecie si materializza durante i week end in alcuni punti strategici. Su tutti Via Raffaele Salerni, ma anche nel centro storico, la Civita, e in molte villette della zona nord, vale a dire dove si beve molto e si spara la musica ad alto volume, anche sino a notte fonda.

