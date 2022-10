Grave incidente a Corigliano Rossano: diciottenne trasferita in ospedale a Cosenza

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri a Corigliano Rossano, che ha visto coinvolti due giovani, con un ragazza diciottenne trasferita nel reparto di neurochirurgia di Cosenza. Il sinistro è avvenuto a metà pomeriggio di ieri in contrada Petraro, nella periferia dell'area urbana di Rossano. Lungo la strada che percorre la località rurale rossanese, come è noto, sono presenti dei dissuasori di velocità proprio per regolarizzare la velocità dei veicoli in transito. A quanto si è appreso, sembra che i due ragazzi viaggiassero a bordo di un motorino e per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del due ruote avrebbe perso il controllo del mezzo nel mentre stava per attraversare uno dei dossi presenti sulla carreggiata. Inevitabile il volo dei due ragazzi che sono stati sbalzati sul manto stradale. Micidiale l'impatto con l'asfalto, nonostante entrambi indossassero il casco di protezione. A rimanere ferita in maniera seria è stata la ragazza che pare viaggiasse dietro al conducente del motociclo e che nell'impatto è finita rovinosamente a terra. Sul posto sono giunti i soccorsi e i due giovani sono stati trasferiti in un primo momento al pronto soccorso dell'Ospedale Nicola Giannettasio di Rossano dove hanno ricevuto le prime cure del caso. Alla luce del quadro clinico complessivo della diciottenne, i medici di turno hanno ritenuto opportuno procedere con il suo immediato trasferimento nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Annunziata di Cosenza.

