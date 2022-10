Concussione a Celico, due anni e otto mesi all’ex sindaco Falcone

L’ex sindaco di Celico, Antonio Falcone, è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere per il reato di concussione ai danni di un imprenditore edile. Lo ha deciso il Tribunale di Cosenza nella tarda serata di ieri. Falcone, nel 2020, era stato arrestato per concussione dalla Guardia di finanza. Le indagini – coordinate dal procuratore capo Mario Spagnuolo ­– erano partite dalla denuncia di un imprenditore del paesino presilano che presentò un esposto contro l’allora sindaco. L’imprenditore aveva vinto due appalti per lavori da svolgere per conto del Comune. Ma, una volta terminati i lavori – sempre secondo l’accusa – l’imprenditore raccontò agli inquirenti di non essere stato pagato dall’Ente pubblico. L’allora sindaco avrebbe, inoltre, chiesto all’imprenditore delle somme di denaro e avrebbe persino preteso che l’imprenditore completasse gratuitamente i lavori all’impianto elettrica di una sua abitazione che stava finendo di costruire. Le indagini dei finanzieri proseguirono fino a quando nel luglio del 2020 riuscirono a filmare la consegna delle ultime mille euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud di domani - Cosenza

© Riproduzione riservata