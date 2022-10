Castrovillari, bagno pubblico devastato dai vandali. Ma le telecamere li inchiodano

«I video dei danneggiamenti verranno inviati agli investigatori». È quanto sottolineato, in un pubblico intervento, dal sindaco della città del Pollino, Domenico Lo Polito. Sullo sfondo ci sono i danneggiamenti effettuati presso il bagno pubblico di Corso Garibaldi. Foto e video sono finiti sul web. Tutto dimostra lo scarso senso civico che una parte della popolazione castrovillarese, in particolare i giovani, stanno riservando ad un bene che «sarà risistemato – ha spiegato il primo cittadino – sottraendo somme che potevano essere destinate ad iniziative in centro, magari il prossimo Natale, evitando, sempre ai nostri giovani, di spostarsi sulle strade con rischi per la loro salute». Altri danneggiamenti sono stati ripresi e inviati agli investigatori presso la villetta “La gialla”. Tutta l'area ludica era stata appena arredata (a giugno) con nuovi giochi per i bambini. Un investimento importante che l'Amministrazione comunale aveva prodotto assieme alla sistemazione di un sistema di video sorveglianza che, nel caso in questione, ha ripreso gli atti di teppismo di un importate numero di giovani.

