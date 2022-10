Disposta l’autopsia sul corpo di un ex vigile urbano, Enzo Lucchetta, che nel pomeriggio di ieri era stato investito da un’auto a San Vincenzo La Costa, in provincia di Cosenza. L’anziano era stato trasportato in ospedale ieri dove, attorno alla mezzanotte, è deceduto. Indagini in corso.

