Castrovillari, oltre due milioni di euro per nuove opere scolastiche

Il Comune del Pollino ha ottenuto un finanziamento di circa due milioni e mezzo di euro per la realizzazione di nuove opere scolastiche. Il risultato è stato possibile grazie alle attività progettuali poste in essere dal Settore Infrastrutture dell’Ente. Queste riguardano l’edificazione di due plessi scolastici: l’Asilo Nido di via America, per 840mila euro, e quello della scuola materna di contrada Porcione per un 1.626.800 euro per come risulta dall’accordo già sottoscritto. Ne dà notizia il sindaco, Domenico Lo Polito, ricordando, pure che «oltre questi conseguimenti, l’Amministrazione municipale attende l’esito della pratica per il finanziamento di 214mila euro, da parte del Ministero dell’Istruzione, inerente un progetto a favore della realizzazione di un centro cottura presso la scuola del Centro Sociale di Cammarata, al servizio di tutte le scuole comunali.

