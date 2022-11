Paola, amianto nelle gallerie: Rbc pretende chiarezza

Il movimento di opposizione consiliare Rete dei Beni Comuni chiede di fare chiarezza a riguardo di una presunta presenza di amianto o di altre sostanze inquinanti sull’area che sarà oggetto dei lavori per la realizzazione delle due nuove gallerie Santomarco.

Una osservazione - presentata al Ministero della Transizione Ecologica – si sofferma sul pericolo che potrebbe sorgere per i lavoratori per lo sprigionarsi di eventuali polveri contaminate. La stessa è stata presentata lo scorso mese da un gruppo di residenti. Ora anche Rbc e il suo capogruppo Andrea Signorelli spiegano come «la situazione non va affatto sottovalutata. La salvaguardia della salute pubblica e il rispetto dell’ambiente, nell’analisi multicriteria condotta da Rfi dovrà ottenere un riconoscimento maggiore rispetto alla priorità data dalla società per il parametro dell’efficienza trasportistica. Diversamente ci troveremo davanti a una assurdità».

All’attenzione dei residenti è finita una particolare area la AS04. E non a caso. La stessa difatti era inclusa fino al 2016 viene spiegato: «nell’elenco dei siti potenzialmente contaminati per la presenza di solfati nelle acque sotterranee. Fu inoltre oggetto di indagini geofisiche nel 2012 mediante elettromagnetometro dal quale emersero alcuni settori di anomalia.

