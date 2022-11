Cassano, un post degli allievi del Liceo crea polemiche politiche

Un post sui social dei ragazzi del liceo fa litigare la politica cittadina. In questi giorni, i ragazzi dello storico liceo “Lombardi-Satriani”, ora inglobato nell’istituto di istruzione secondario “Erodoto di Thurii” hanno pubblicato delle foto con un account Instagram lamentando un problema “sanitario” con conseguente protesta e giorno di sciopero. Succede che, quando nel 2022 a causa dell’eccessivo caldo, non ci si può lamentare del malfunzionamento dei termosifoni e, quindi, per scioperare bisogna fare di necessità virtù. Il post, però, è diventato argomento di discussione politica. «Al liceo – ha tuonato Michele Guerrieri di “Noi di Centro – dalle foto inoltrate, sembra davvero esserci una situazione igienico-sanitaria orripilante. I ragazzi reclamano ed hanno ragione, bisogna garantire i diritti degli studenti che non possono crescere in scuole, che sono la loro palestra di vita, in un ambiente sporco e malandato». Nonostante queste scuole siano di competenza provinciale, per Guerrieri la colpa è dell’amministrazione Papasso rea di non essersi accorta fino ad oggi di ciò e di non averla segnalata alla Provincia». La replica non s’è fatta attendere. «La notizia è falsa e tendenziosa – ha commentato l’assessore alla Pubblica istruzione Anna Maria Bianchi – dai controlli fatti è chiaro che ci troviamo davanti all’ennesimo caso di strumentalizzazione».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata