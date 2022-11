Cassano Ionio e quelle infinite attese davanti all’ufficio postale

Lunghe e insostenibili file all’ufficio postale e così gli anziani chiedono aiuto a Poste Italiane. A segnalare il disagio sono stati un gruppo di anziani che, quando si recano nell’ufficio postale della filiale di Lauropoli, soffrono molto a causa delle lunghe attese, peraltro, passate in piedi.

Un tempo che scorre, aumentato, pare, da una gestione particolare delle prenotazioni e delle code, che causerebbero loro, tra le altre cose, difficoltà nel prendere le medicine agli orari corretti. Non una lamentela, anche se la gestione delle file potrebbe essere sicuramente migliorata, ma piuttosto un appello ai vertici di Poste italiane per aumentare le sedute e accorciare il tempo di attesa allo sportello aumentando il personale in dotazione. La speranza è che il gestore del servizio postale nazionale intervenga e la richiesta non resti lettera morta come invece pare essere rimasta una precedente richiesta inviata dalla segreteria del sindaco Gianni Papasso lo scorso mese di settembre.

