Guardia Piemontese, morte di Carmine Ricco: condannato un medico

Sentenza ribaltata in Appello nel processo sulla morte di Carmine Ricco. Il bambino di soli 8 anni è deceduto il 28 giugno del 2016 mentre stava giocando a pallone nel giardino della sua casa a Guardia Piemontese. Il piccolo era stato ferito gravemente da una vetrata andata in frantumi a causa di una pallonata. Ieri i giudici di secondo grado di Catanzaro hanno condannato a due anni di carcere il medico Ida Alimena. Quest’ultima era stata assolta in primo grado nel dicembre del 2019 dal Tribunale di Cosenza. Assieme a lei erano stati assolti l’infermiere Antonio Serpa e l’autista del 118 Giovanni Crupi. Serpa e Crupi, adesso, sono stati assolti anche in Appello. Il sostituto procuratore generale Salvatore Di Maio ha chiesto la condanna della dottoressa Ida Alimena che è stata accolta dai giudici ribaltando la sentenza di primo grado.

