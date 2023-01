Cosenza, Covid sotto controllo in ospedale. Le polmoniti ora segnano il passo

Tra le tante inadempienze che caratterizzano attualmente l’ospedale Annunziata (a proposito: dopo la nostra denuncia da ieri è ricominciata la distribuzione di carta-mani e altro materiale per i servizi igienici), in attesa che vadano in porto i grandi progetti di rilancio dell’Hub cittadino e la nascita del nuovo ospedale, c’è un dato positivo che riguarda la pandemia. La situazione è sotto controllo, come certifica il Covid manager, dott. Franco Cesario: 17 posti su 17 occupati a Malattie infettive, 18 su 18 a Pneumologia, un solo ricoverato in Rianimazione su 3 posti disponibili. Ma il dato più importante, sottolinea Cesareo, è che le polmoniti Covid sono soltanto 3 a Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il resto degli altri pazienti presenti nei due reparti sono positivi al Covid ma con patologie diverse. Per quanto il dato complessivo della provincia, il bollettino Asp delle ultime 24 ore rileva altri 213 casi e due vittime, nessun ingresso nella Rianimazioni (l’unico ricoverato è quello dell’Annunziata), sei negli altri reparti (88 i letti occupati), fuori dall’isolamento domiciliare 83 persone con altri 288 guariti.

