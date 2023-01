Paola, protocollo d’intesa sul mare: Comuni ancora inadempienti

Depurazione e smaltimento di rifiuti: nessun Comune invia la documentazione. L’associazione “Mare Pulito” parla di mancata trasparenza degli enti del litorale del Tirreno cosentino. A seguito della richiesta di aggiornamenti riguardanti l’attuazione del “Protocollo d’Intesa per salvaguardia e la tutela del mare”, avanzata dalla stessa associazione, gli uffici provinciali non hanno potuto che constatare come risultano mancanti: i report sullo smaltimento dei rifiuti degli impianti di depurazione; la cartografia della rete fognaria del proprio comune e le relative stazioni di sollevamento. E mancano anche le giornate dedicate alla repressione degli eventuali scarichi abusivi.

L’unica documentazione che i Comuni hanno provveduto ad inviare riguarda esclusivamente la programmazione prevista per i progetti inerenti la depurazione. L’invio di tale documento aveva scadenza il 18 dicembre 2021. Ad oggi anche su questo punto alcuni Comuni risultano inadempienti.

