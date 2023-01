Morte della 17enne a Corigliano, indagati quattro medici

Notificati gli avvisi di garanza a quattro medici dell’ospedale Compagna di Corigliano nell’ambito delle indagini per la morte della diciassettenne Marta Azzaro di Corigliano, deceduta nella notte tra domenica e lunedì scorso dopo essere stata dimessa per due volte dal pronto soccorso dell’ospedale ausonico. Si tratterebbe di due medici del pronto soccorso, un medico di pediatria, reparto in cui è transitata la minore per un consulto, e un anestesista. Un atto dovuto, anche perché ieri pomeriggio si è proceduto con l’autopsia sulla salma della giovane, disposta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che ha aperto un fascicolo sul caso, le cui indagini sono condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano diretto dal maggiore Marco Filippi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di domani di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata