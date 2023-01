Corigliano Rossano, la scuola di Frasso e il Liceo nel mirino di ladri e vandali

Vandali e potenziali ladri in azione la notte scorsa durante la quale sono state prese di mira la scuola di Frasso, con atti vandalici e l’istituto scolastico del Liceo Scientifico, sede della direzione del Polo Liceale di Rossano, da parte dei presunti autori della chiara azione di furto, sventata dall’allarme della scuola e dall’arrivo immediato del personale dell’Istituto di Vigilanza Cosmopol. Quello perpetrato alla scuola di Frasso dell’area urbana di Rossano è il sesto episodio di vandalismo portato a termine dagli sconsiderati autori che hanno messo a soqquadro alcuni ambienti ed imbrattandoli. Sul posto, in considerazione della reiterazione degli episodi di vandalismo, si è recato direttamente il sindaco Flavio Stasi. Il primo cittadino nell’evidenziare che si tratta «di un bell’istituto, pieno di potenzialità che non può essere mortificato da quattro scemi», nella stessa mattinata ha chiamato all’opera le squadre per ripristinare il decoro di tutti gli spazi interni. Inoltre ha disposto l'installazione della videosorveglianza e dell'allarme, oltre alla revisione di alcuni infissi ed all'installazione di ulteriore illuminazione esterna.

