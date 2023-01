Giornata della memoria: il prefetto Cosenza andrà nell'ex campo di Ferramonti

Il prossimo 27 gennaio il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, si recherà nell’ex campo di concentramento Ferramonti di Tarsia per la deposizione della Corona al Monumento dedicato agli ex internati. Nel corso della cerimonia, organizzata dal Comune di Tarsia e condivisa con la Prefettura di Cosenza, il prefetto Ciaramella consegnerà due medaglie d’onore ai familiari di deportati nati in questo territorio provinciale e internati in campi di concentramento.

© Riproduzione riservata