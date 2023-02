Cetraro, niente energia elettrica. Chiusa la scuola "San Giacomo"

Niente scuola domani, 2 febbraio, per gli alunni della Scuola primaria e dell’infanzia del plesso “San Giacomo”. Il sindaco Ermanno Cennamo ieri ha, infatti emanato una ordinanza di chiusura dello stesso plesso scolastico per interruzione di energia elettrica.

Questo a seguito di una comunicazione con cui, nei giorni scorsi, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo, Giuseppe Mantuano, ha informato lo stesso sindaco che “In relazione a un avviso dell’Enel, il giorno 02 febbraio 2023 sarà sospesa la fornitura di energia elettrica dalle ore 8,30 alle ore 16,00 in Via San Giacomo”. Pertanto, considerato “che nella via interessata dall'interruzione dell'energia elettrica ricade anche la Scuola primaria e dell’infanzia, plesso scolastico di via San Giacomo di Cetraro; che la sospensione del servizio energetico comporta l’impossibilità di garantire il confort e i requisiti igienico-sanitari previsti, in quanto gli impianti e le apparecchiature preposte a tali servizi non hanno la possibilità di funzionare in modo regolare in mancanza dell'erogazione dell’energia elettrica da rete; si rende necessario apposito provvedimento di chiusura dello stesso plesso, al fine di tutelare la salute e l'incolumità degli alunni e dei dipendenti scolastici. L’interruzione programmata è riferita alla sola giornata di domani, 2 febbraio, dalle ore 8,30 alle ore 16,00.

© Riproduzione riservata