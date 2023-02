A Paola ed Acquappesa bollette dell’acqua prescritte

Prescrizione biennale dell’acqua: a Paola e Acquappesa bollette inviate fuori tempo massimo. Con la deliberazione 17 dicembre 2019 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha stabilito che, con riferimento alle fatture relative al servizio idrico emesse con scadenza successiva al 1. gennaio 2020, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad informare l’utente finale in merito alla prescrizione.

«Il gestore - spiega il Movimento consiliare Rbc - deve in particolare riportare in fattura il seguente avviso testuale: “la presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di Bilancio 2018. Per non pagare tali importi, la invitiamo a comunicare tempestivamente la sua volontà, inoltrando il modulo compilato”. In caso di presunta responsabilità dell’utente, invece, il gestore è tenuto a ricordare che “la fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione”».

