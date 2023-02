Frontale tra due auto a Longobardi sulla SS18: due feriti

Un sinistro per fortuna senza tragiche conseguenze si è verificato questa sera sulla statale 18 a Longobardi in provincia di Cosenza. Il frontale tra due autovetture ha fatto registrare due feriti.

Uno tuttavia in maniera lieve che ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre l'altro è stato trasferito dal 118 in nosocomio. Non sarebbe in ogni caso in pericolo di vita. Sul posto a parte i soccorritori giunti dal nosocomio di Paola sono anche arruvati i vigili del fuoco per estrarre un ferito dall'abitacolo di un mezzo che si era ribaltato.

