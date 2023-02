Ordine avvocati Cosenza, Nucci unica candidata donna

Tutto pronto per le elezioni del nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cosenza. In campo, oltre all’uscente Vittorio Gallucci, anche gli sfidanti Ornella Nucci e Claudio De Luca.

«Da bambina - ha detto all’Agi l’avvocato Ornella Nucci, unica candidata donna alla presidenza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati - sognavo di diventare notaia e mi sono persino laureata con questa certezza. Ma, non appena sono approdata nello studio legale che mi ha iniziata alla pratica forense, mi sono letteralmente innamorata di questa professione, tanto da non avere neppure provato - mai - il concorso notarile. Oggi, nel proporre la mia candidatura, ho pensato proprio a quegli anni della mia pratica, durante i quali ho avuto la fortuna di conoscere avvocati, che, non solo erano mostri sacri del diritto, ma che, per lunghi anni, hanno espresso la migliore classe dirigente, non solo della nostra città, ma dell’intero territorio nazionale. Per tutti, cito Luigi Gullo, figlio di Fausto, ministro della Repubblica, al quale ultimo, oggi, è intitolata la nostra Camera penale di Cosenza».

«Io e i miei candidati - ha aggiunto Ornella Nucci - crediamo che l’Avvocatura debba rialzare la testa e tornare a quell'orgoglio dell’appartenenza, che ha segnato il passo dei nostri padri, nella consapevolezza che non può sperare di essere difesa da altri, ma che debba ricominciare a doversi difendere da sola, partendo dalla propria riqualificazione. L’Avvocatura deve tornare alla sua funzione sociale».

© Riproduzione riservata