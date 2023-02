Cosenza, la rete dell’emergenza nasce con il Pronto soccorso nel caos

Un servizio d’emergenza-urgenza efficace, con tempi dell’intervallo-allarme target del 118 ridotti e lea finalmente soddisfatti. La sanità prova a invertire il suo destino in Calabria. Certo, non sarà una pedalata agevole dopo tredici anni di commissariamento che hanno ridotto i servizi assistenziali in una quercia divorata dai vermi. Il governatore Roberto Occhiuto è stato una voce urlante nel deserto che invitava a preparare le strade. E questa mattina, in via San Martino, sarà presentata la prima tappa di questo ambizioso viaggio: l’accordo tra le due Aziende che rivoluzionerà il sistema del primo intervento, quello che intasa tutti gli ospedali. Sarà una festa con i due commissari, Vitaliano De Salazar e Antonello Graziano, a spiegare la riforma della rete dei Pronto soccorso di Annunziata e Asp. Una vetrina, tante parole, schemi, grafici, numeri per raccontare le novità ai cosentini invitati ad ascoltare come una comunità di fedeli raccolta nella devozione per il santo patrono.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata