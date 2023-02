Comune Cosenza, attivo da oggi il canale Telegram

E’ attivo da oggi il canale Telegram del Comune di Cosenza. Il servizio di messaggistica istantaneo è un mezzo di comunicazione importante che avvicina ulteriormente l’Ente ai cittadini, fortemente voluto dal sindaco Franz Caruso e dall’assessore alla digitalizzazione Pina Incarnato.

Il canale telegram “Comune di Cosenza” verrà utilizzato quotidianamente per informazioni utili ai cittadini: aggiornamenti sulla viabilità, pubblica sicurezza e allerta meteo, variazioni orari uffici comunali, promemoria per le scadenze tributarie, eventi culturali promossi o patrocinati dal Comune, variazione sulla raccolta rifiuti, chiusura scuole, etc.

“Il canale Telegram del Comune di Cosenza - afferma l’assessore Pina Incarnato - è un nuovo importante ed efficace strumento per informare in modo semplice e veloce e rafforzare la comunicazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Tale servizio va ad implementare l’azione che si sta portando avanti verso la transizione digitale su cui la città registrava un enorme ritardo e che si sta recuperando”.

Per seguire il Comune su Telegram, è necessario scaricare l’app (gratuita) per smartphone o tablet; usare il box di ricerca per trovare "@comuneCosenza" e unirsi al canale (contraddistinto dal logo del Comune). Ogni volta che verrà pubblicato un aggiornamento, si riceverà così una notifica (è prevista anche l’opzione “silenzia” che consente di far parte del canale senza però ricevere notifiche).Telegram prevede che i membri del gruppo non possano vedere gli altri partecipanti ma possano invece condividere con i propri contatti le informazioni che ricevono.

https://t.me/ComuneCosenza Di seguito il link per iscriversi:

