Cetraro, raid folle in ospedale: 41enne distrugge pc e arredi

Distrugge i computer e gli arredi del pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro perché non gli viene consentito di fare subito una risonanza magnetica; è accaduto oggi nell’ospedale della cittadina tirrenica. Un 41enne era giunto in pronto soccorso chiedendo di fare subito una risonanza magnetica, ma il personale gli ha spiegato che la sua prenotazione era per la prossima settimana. A quel punto, l’uomo ha iniziato ad aggredire verbalmente il personale sanitario cercando di fare sentire le sue ragioni. Poi, all’improvviso, ha iniziato a distruggere due pc che erano nei locali del Pronto soccorso e altri arredi. I vigilanti hanno allertato subito i carabinieri che sono intervenuti cercando di far ragionare l’uomo.

© Riproduzione riservata