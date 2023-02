Ospedale Cosenza, nessun disservizio al Cup: problema tecnico di 40 minuti che ha interessato tutta Italia

Nessun disservizio al Cup dell’Annunziata, ma solo un rallentamento delle normali attività di prenotazione che non è durato più di 40 minuti. In questo tempo gli sportelli di via Zara hanno comunque garantito l’attività di sportello, caricando manualmente le ricette dematerializzate.

Si evidenzia inoltre che la problematica accaduta nella mattinata di ieri non è da attribuire a criticità locali, ma ad interventi tecnici che hanno interessato l’intero territorio nazionale e sono dipesi da un aggiornamento del software che gestisce le prescrizioni dematerializzate e tutti i servizi connessi.

E’ stata la stessa Sogei, la società pubblica di informatica del Tesoro, che nella mattinata di ieri attraverso una nota stampa ha spiegato che: "a seguito del protrarsi di attività connesse ad interventi notturni, alcuni servizi sono temporaneamente indisponibili”.

La Direzione aziendale coglie l’occasione per ricordare che le prenotazioni - tranne gli esami di laboratorio, gli esami di medicina nucleare e la libera attività professionale che comunque può essere prenotata tramite call center - e il pagamento ticket, oltre che agli sportelli Cup dell’Annunziata possono essere effettuati:

presso i front office distribuiti sull’intero territorio provinciale;

presso le farmacie e parafarmacie dell’intera provincia;

utilizzando la procedura on line

