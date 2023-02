Cosenza, fiera di San Giuseppe. Mercoledì pomeriggio sit-in degli ambulanti

Il vento della polemica come avvenuto l’anno scorro torna a soffiare sulla Fiera di San Giuseppe. L’assessore alle attività economiche e produttive, Massimiliano Battaglia, giorni fa, ha rassicurato tutti sull’impegno dell’amministrazione comunale per l’organizzazione dell’evento che quest’anno si dovrebbe tenere nel tradizionale periodo di metà marzo. Battaglia aveva preannunciato pure la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei posti lungo il tracciato di viale Mancini (dalla sopraelevata verso il carcere) e intorno ai “Due Fiumi” e piazza Mancini.

Gli ambulanti, però, vedono trascorrere le ore e i giorni senza che accada nulla di concreto. Molti di loro arrivano da altre regioni (Puglia, Basilicata, Sicilia) e devono organizzarsi. Non si fidano delle promesse. Per cui è scattato l’allarme a un mese esatto dallo svolgimento dell’evento. Già l’anno scorso vi furono delle frizioni. Tanto che a un certo punto la Fiera sembrava dovesse saltare o addirittura traslocare oltre Campagnano.

