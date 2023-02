Ferrovie, lavori di potenziamento nella stazione di Mirto Crosia

Lavori di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale nella stazione di Mirto Crosia a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Per consentire l’operatività dei cantieri, dalle 17 di venerdì 17 e per l’intera giornata di sabato 18 febbraio, sulla linea Lamezia Terme Centrale / Catanzaro Lido - Crotone - Sibari i treni regionali subiranno cancellazioni e sostituzioni con bus e sabato 18 febbraio sulla linea Reggio Di Calabria Centrale - Taranto, i treni a lunga percorrenza subiranno cancellazioni e sostituzioni con bus.

In particolare, sono previsti lavori propedeutici al miglioramento dell’accessibilità in stazione e al potenziamento infrastrutturale per un incremento dei livelli di regolarità del servizio. I canali di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati.

© Riproduzione riservata