Corigliano Rossano, intimidazione a Calabria Verde con benzina e accendino

Una bottiglia contenente benzina e un accendino, oggetti di chiaro segno intimidatorio, sono stati fatti trovare attaccati a un’auto di Calabria Verde nel cantiere dove il personale regionale stava operando e precisamente nel cantiere del torrente Colagnati dove si stavano svolgendo lavori di messa in sicurezza del torrente.

Gli oggetti in questione, tipicamente intimidatori, sono stati rinvenuti stamattina alla ripresa del lavoro dagli addetti di Calabria Verde che stanno lavorando ormai da alcune settimane alla pulizia dei torrenti che attraversano il territorio cittadino nei pressi di uno dei loro mezzi di trasporto. Si tratta di mezzi e squadre di operatori dell’ente regionale intervenute in virtù della convenzione sottoscritta tra il Comune di Corigliano-Rossano e l’ente regionale, che hanno già effettuato un ottimo lavoro sul torrente Grammisato e pure del torrente Colagnati, ed hanno in programma di realizzare la pulizia e la messa in sicurezza anche del Fellino, Pantano, Vallone Sant’Antonio, Gennarito, Coriglianeto, San Mauro, Occhio di Lupo e Vranghella. Quanto accaduto è stato già formalmente posto all’attenzione delle Forze dell’Ordine, mentre il sindaco Flavio Stasi, facendosi interprete dei sentimenti di solidarietà dell’intera Amministrazione e della città ha immediatamente invitato il Responsabile del Procedimento e tutti gli addetti delle squadre presso la sede comunale col fine di manifestazione la propria vicinanza e tranquillizzare queste persone, provenienti dall’intera provincia, che quotidianamente stanno lavorando sul nostro territorio.

