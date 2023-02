Cosenza, maggiore sicurezza in tutta la provincia. Ferro: "Lo Stato non arretra"

Potenziamento degli organici della polizia di Stato, istituzione di posti di polizia nell'Alto Tirreno e nel Basso Ionio, potenziamento ed elevazione a compagnia della caserma dei carabinieri a San Giovanni in Fiore: il sottosegretario agli Interni, Wanda Ferro, ribadisce l'impegno del governo per garantire e aumentare la sicurezza pubblica nella Calabria settentrionale.

L'esponente di governo ha incontrato oggi il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. "Esistono delle aree a rischio" ha detto Ferro "come il Cetrarese, la Sibaritide e parte della Sila su cui occorre intervenire. E lo faremo: sono qui per ribadire che lo Stato non arretra di un millimetro nella lotta alla criminalità".

Il sottosegretario ha pure sottolineato quanto importante sia mantenere alta l'attenzione sui lavori di costruzione dei nuovi tratti della Statale 106 ionica e del grande ospedale della Sibaritide. "Sono venuta qui per recepire le istanze, ascoltare gli uomini e le donne dello Stato, che ringrazio per quello che fanno, e capire come si può intervenire. La lotta alla criminalità in tutte le sue forme non subirà un solo giorno di tregua. È questo l'impegno dell'esecutivo nazionale e del premier Giorgia Meloni."

