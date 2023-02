A Paola scoppia la bufera per l’adesione all’Arrical

Il Comune di Paola riorganizza il settore Tributi - sospendendo nei fatti il ricevimento dei cittadini negli uffici - mentre però rimangono i quesiti legati alle bollette pazze e all’adesione dell’ente all’Arrical. Il movimento consiliare Rbc attacca.

«Il Comune, piuttosto che facilitare l’accesso a quanti pretendono giuste risposte, ha deciso di sospendere per 10 giorni il ricevimento del pubblico all’ufficio tributi. Speriamo che la pausa di riflessione aiuti a trovare la giusta soluzione al caos determinato da bollette scadute, conguagli mai restituiti, tariffe annullate. Ma soprattutto che si trovino soluzioni sull’adesione all’autorità regionale che gestirà il sistema idrico integrato e la filiera della raccolta differenziata, anche se sarebbe più corretto parlare solo di conferimento in discarica».

Tutto inizia inizia ad aprile 2022, quando la Regione, con la Legge n. 10, istituisce l’Arrical, Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, dotata di personalità giuridica con il compito di organizzare, affidare e controllare la gestione unitaria dei servizi ambientali nell’ambito dell’Ato.

In pratica dovrebbe accadere, rileva Rbc, che «i Comuni manderanno ai loro cittadini le bollette dell’acqua 2023, con le tariffe stabilite da Sorical la quale tratterrà le proprie spettanze e rigirerà ai Comuni le “eventuali” eccedenze. Sorical tratterrà anche le quote di rata per i debiti dei Comuni/gestori sulle forniture di acqua all’ingrosso scadute e non pagate, ma non acquisirà eventuali debiti dei comuni nei confronti dei gestori uscenti».

Molti Comuni - tra i quali Paola - già sull’orlo del dissesto sarebbero in una situazione in cui «non dovranno postare alcuna voce in entrata riferibile all’idrico, ma dovranno apporre solo i costi ad esso inerenti». E in definitiva? «Secondo la Ragioneria vigente, questo meccanismo produce solo un sicuro, enorme buco di bilancio». Al sindaco: «Vorremmo chiedere perché la sua maggioranza ha votato in maniera unanime l’adesione all’Arrical».

