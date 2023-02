Nella Sibaritide nasce un museo del mare

Sibari e tutta la Sibaritide avranno il proprio Museo del Mare. Terminati i preparativi, è stata fissata anche la data dell’inaugurazione che è prevista per sabato 25 febbraio alle 10,30 nella sede identificata nei fabbricati collocati in viale Magna Grecia nel centro della frazione di Sibari nei pressi della stazione ferroviaria e degli autobus. Gli stabili vennero realizzati negli anni scorsi con i fondi per i contratti di quartiere e poi destinati, nel 2017, ad ospitare il Museo raccoglierà reperti marini e li renderà fruibili utilizzando gli ultimi ritrovati della tecnologia.

Ai lavori parteciperanno Agostino Brusco, direttore dell’Ente gestore della Riserve Lago di Tarsia – Foce del fiume Crati, Giovanni Papasso, sindaco di Cassano, Flavio Stasi sindaco di Corigliano-Rossano, Giovanni Aramini, dirigente del Settore Parchi e Aree Naturali Protette del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione, Salvatore Siviglia, Direttore generale Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione, Giuseppe Passarino, direttore del DiBEST dell’Unical, Rosaria Succurro, Presidente Provincia di Cosenza, Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura. L’intervento è stato realizzato dall’Ente gestore delle Riserve naturali regionali Lago di Tarsia – Foce del fiume Crati nell’ambito del “Progetto Sentieristica Calabria” in collaborazione con il Comune di Cassano e la Regione Calabria.

