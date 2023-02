Camion incendiato a San Lucido, a Cosenza la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza

Si è tenuta stamani a Cosenza una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, dott.ssa Vittoria Ciaramella, con la partecipazione del Sindaco di San Lucido. L’incontro è seguito ad atto incendiario che ha colpito un’impresa impegnata in lavori pubblici, ed è stato finalizzato ad approfondire la situazione del territorio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. La preoccupazione del primo cittadino è che l’episodio possa essere una spia della ripresa di un fenomeno che quella realtà non registra ormai da tempo, pregiudicando l’impegno corale teso al rilancio del Comune, specie dal punto di vista della reputazione turistica. Al Sindaco il Consesso ha garantito la massima vicinanza istituzionale, che si tradurrà in un più intensificato controllo del territorio, anche ricorrendo a servizi straordinari di unità specializzate delle singole Forze di Polizia. Nel contempo, lo stesso primo cittadino è stato invitato a rendersi interprete, nei confronti della propria comunità, della necessità di fornire ogni utile contributo informativo e di denuncia per fermare sul nascere il manifestarsi di attività criminali.

© Riproduzione riservata