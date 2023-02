Il Comitato anti-fusione fa breccia anche a Rossano

«Siamo riusciti a svegliare Rossano con la nostra iniziativa di domenica scorsa allestendo il banchetto per la raccolta delle firme in piazza Bernardino Le Fosse dello Scalo di rossanese».

È il giudizio espresso dal presidente del Comitato per il Ritorno all’Autonomia (CRA), architetto Mario Gallina, al termine dell’ultima azione di sottoscrizione della modulistica da presentare alla Regione per la proposta di legge con la quale i rappresentanti del comitato si prefiggono di raggiungere la «costituzione dei comuni autonomi di Corigliano e Rossano».

Gallina si ritiene, infatti, soddisfatto del risultato raggiunto. «Certamente – ha ribadito – ci sarà bisogno di sollecitare ulteriormente i cittadini di Rossano. Oggi, però, abbiamo fatto un buon lavoro. Anche se in piazza non c’era molto movimento siano riusciti riempire 3 modelli e raccolto, in meno di 3 ore, 75 firme che vanno aggiunte alle sottoscrizioni raccolte nella stessa giornata a Corigliano. Per questo il Comitato si prefigge di ripetere l’iniziativa nei prossimi giorni, anche perché hanno acquisito la disponibilità di alcuni cittadini rossanesi a collaborare alla raccolta delle firme. Gallina non nasconde che fino alla fine di maggio, quando scadranno i termini per la presentazione della documentazione e della modulistica contenente 5.000 firme, bisognerà continuare a lavorare per raggiungere l’obiettivo che si sono proposti come aderenti al comitato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata