Acri, disposto l’esame autoptico sul corpo del diciassettenne

La Procura di Castrovillari ci vuole vedere chiaro sulle circostanze che hanno provocato la morte del diciassettenne Angelo Viteritti. Il capo dei pubblici ministeri Alessandro D’Alessio ha disposto l’autopsia sulla salma del ragazzo che ha perso la vita martedì dopo la caduta da un carro di carnevale. Intanto ieri il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano diretti dal capitano Marco Arezzini. Una morte assurda che ha sconvolto un’intera comunità e in particolare la popolosa frazione di San Giacomo dove Angelo viveva con la sua famiglia. Alla luce di questo drammatico evento il sindaco Pino Capalbo con specifica ordinanza ha inteso manifestare, «in modo tangibile e solenne – si legge nel documento – il proprio cordoglio, la propria vicinanza e la propria partecipazione , unitamente a quello dell’intera comunità , al dolore della famiglia per la grave perdita subita proclamando il lutto cittadino». L'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale prevede l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale posta nel Palazzo municipale e listata a lutto. Dispone inoltre la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l'abbassamento delle serrande per due ore, dalle 8.30 alle 10.30 e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione per la giornata odierna.

