Corigliano Rossano, pronto soccorso al collasso: dilatati i tempi per le visite

Da 10 giorni parcheggiata nel pronto soccorso del Giannettasio dello spoke di Corigliano Rossano, dove medici ed infermieri, già oberati dai continui arrivi di pazienti che giungono in ambulanza, pongono in essere la loro professionalità ed abnegazione per far fronte al problema della paziente che necessitava di cure specifiche nella specialistica di medicina.

La paziente, infatti, che sarebbe affetta da bronchite cronica, sarebbe giunta al pronto soccorso con questa diagnosi lo scorso lunedì 13. Da allora la paziente si trova nel reparto di osservazione breve, che, come si può notare breve non è affatto.

A quanto sembra non vi sarebbero posti nel reparto di medicina che si trova nell’ospedale Compagna di Corigliano che fa parte dello stesso spoke. Ciò sta producendo questa lunga degenza nel pronto soccorso del Giannettasio affollato anche di pazienti che dovrebbero essere seguiti nei relativi reparti dove mancano i posti letto. Una situazione che si trascina da tempo aggravata anche, come spesso abbiamo riportato da queste pagine, dai trasferimenti inappropriati da parte delle ambulanze che non smisterebbero i pazienti nei due stabilimenti ospedalieri in base alla patologia diagnosticata. In effetti la stessa paziente che avrebbe bisogno di essere seguita nel reparto di medicina, se fosse stata inviata al pronto soccorso del Compagna, anche in assenza di posto letto nel reparto dello stesso ospedale, poteva essere curata dai medici di medicina che si trovano al piano superiore del pronto soccorso.

