Saranno gli esiti dell’autopsia a chiarire le cause della morte di Sante Chiappetta, il 33enne di Marano Marchesato deceduto domenica scorsa. Il giovane è stato ritrovato senza vita in un’abitazione dai suoi amici. Secondo quanto è stato ricostruito il 33enne era a casa per mangiare una pizza con i suoi amici quando, all’improvviso, ha avvertito un malore. A quel punto gli amici si sono allontanati un attimo per chiedere aiuto e per prendere un po' d’acqua, ma al loro ritorno nell’appartamento hanno trovato il giovane a terra senza vita. Immediatamente hanno allertato i soccorsi e sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cosenza. Il giovane ha riportato delle ferite alla testa probabilmente causate dalla caduta a terra. Come da prassi al fine di accertare le cause della morte, i carabinieri hanno avvisato il pm di turno della Procura. Il sostituto procuratore Maria Luigia D’Andrea ha quindi disposto l’autopsia sul corpo del 33enne. L’esame si è concluso nella serata di ieri. Si attendono gli esiti delle analisi medico-legali che potranno accertare le cause del decesso. Dopo l’esame autoptico il corpo sarà restituito alla famiglia e si potrà celebrare il funerale. La notizia della morte improvvisa del giovane ha gettato nello sconforto e nel dolore più profondo tutto il territorio delle Serre cosentine dove Sante Chiappetta era conosciuto e stimato. Da giorni sui Social sono stati pubblicati messaggi di vicinanza alla famiglia.

© Riproduzione riservata