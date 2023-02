Rotatorie-tappo a Rende, auto in colonna: le polemiche infuriano sui social

Gli infiniti lavori alla rotatoria tra via Allende, via Kennedy e via don Minzoni provocano sempre lunghi ed estenuanti incolonnamenti. Sono centinaia le segnalazioni di disappunto giunte in redazione. Quotidiane le lamentele per quella struttura che nelle intenzioni avrebbe dovuto migliorare la circolazione del traffico stradale ma che nei fatti, però, crea solo tanti disagi. «Un’opera inutile – fanno sapere alcuni automobilisti – perché l’incrocio era servito da efficienti semafori. La stessa rotatoria, al centro di molte polemiche negli mesi scorsi, era stata demolita perché non regolamentare ed ora – scrivono – perseverano nel volerla ultimare anche se crea soltanto ingorghi e lunghe file di auto. Lavori su lavori, spese anomale, soldi gettati al vento – criticano altri – che sarebbero potuti servire per sanare una piaga, come quella delle buche, anzi voragini, con cui i cittadini lottano ormai da tanto e troppo tempo».

Perché in tutti questi mesi non si è provveduto al completamento dell’opera? Quando occorre attendere ancora? Abbiamo chiesto delucidazioni alla casa comunale: gli amministratori hanno fatto sapere che, nelle prossime due settimane, con ogni probabilità, si procederà al bitume completo della carreggiata ed all’inserimento della segnaletica verticale prevista dal contratto.

