Tortora, è morto il 32enne ferito nella sparatoria avvenuta dieci giorni fa

È deceduto nell’ospedale di Cosenza Francesco Prisco. Il 32enne rimase ferito in un agguato a Tortora avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 e febbraio scorsa. Prisco era stato attinto da una scarica di pallettoni in via Pucci nei pressi della sua abitazione nel comune di Tortora al confine con il territorio di Praia a Mare.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, aveva riportato ferite alle braccia, alle gambe e alla coscia. Il 32enne fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza in gravi condizioni. Indagini in corso per individuare ì responsabili.

