Castrolibero, torna in classe a Rende il prof che venne accusato di molestie sessuali

Il prof torna in classe. Il dirigente scolastico regionale Loredana Giannicola ha disposto il reintegro nel posto di lavoro del docente in servizio nell'istituto scolastico superiore ",Majorana" di Castrolibero in cui proprio a causa di presunte "attenzioni" mostrate dal professore nei confronti di giovani studentesse era stata portata avanti lo scorso anno una lunga occupazione. Tre studentesse avevano rilasciato dichiarazioni alla magistratura inquirente determinando l'apertura di una inchiesta da parte della procura di Cosenza di cui non si conosce ancora l'esito ad un anno di distanza. Il docente era stato destituito dall'insegnamento il 30 agosto scorso con formale provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale. Contro il decreto ha promosso ricorso al giudice del lavoro di Cosenza che ne ha disposto il reintegro condannando pure il ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese processuali. Da qui l'inevitabile disposizione del dirigente Giannicola costretta ad adeguarsi al provvedimento giudiziario. Imbarazzo negli ambienti scolastici cosentini. Il prof riprenderà servizio nel liceo Pitagora di Rende dove nel frattempo era stato trasferito.

