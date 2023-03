Cetraro, operazione Reset: annullato l'arresto del conduttore televisivo Francesco Occhiuzzi

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del TdL di Catanzaro e quella del Gip distrettuale che disponevano gli arresti domiciliari per il conduttore televisivo Francesco Occhiuzzi, di Cetraro. Occhiuzzi era accusato di aver mantenuto rapporti con esponenti del clan Muto di Cetraro, un'accusa sempre respinta con sdegno dall'indagato. Occhiuzzi è coinvolto nella maxioperazione "Reset" scattata contro le cosche de Cosentino il primo settembre dello scorso anno.

Il conduttore, ottenuto il ritorno in libertà, ha dichiarato: «Devo ancora realizzare di essere finalmente fuori da questo tunnel. Sono ancora in una bolla e non me ne rendo conto. Da sempre la compressione della libertà dell’innocente è considerata la massima ingiustizia, ma in un sistema di custodia cautelare deficitario come quello italiano, la prognosi di colpevolezza rappresenta una anticipazione della sentenza di condanna, estremamente valorizzata dal tribunale mediatico. Anche se mi sento colpevole di essere italiano, questa volta la giustizia ha trionfato. Un potere pubblico irresponsabile rappresenta, spesso, un irrimediabile squilibrio democratico».

