Ciao Darwin fa tappa a Cosenza: si cercano ghiottoni, tipi stravaganti e...

Torna “Ciao Darwin!”. E fa tappa a Cosenza. Sì, perché giovedì 30 marzo la città dei bruzi ospiterà i provini per la prossima edizione dello show targato Mediaset con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tempo di casting, dunque, con la produzione che ha chiesto queste caratteristiche: cantanti e musicisti di musica melodica italiana, mamme Over 40, modelli e modelle, persone di fede, tradizionalisti

taglie forti uomo/donna, pigri, gamers, chi pratica occultismo-olismo-esoterismo,

ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare, traditi in amore, persone stravaganti e anticonformiste... e chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin!”

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete inviare una email a [email protected] con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

