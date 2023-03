Cosenza vuole salvare la biblioteca civica, sostegno da Ficarra e Picone

“Civicamica” prosegue negli eventi a sostegno della raccolta fondi per la Biblioteca. Al cinema Citrigno si è tenuta la proiezione speciale del docu-film “Il figlio di Tarzan”, regia di Mariagrazia Moncada, prodotto dalla “Tramp” di Ficarra e Picone. Una serata all’insegna della libertà perché Giovanni Cupidi e Valentino Picone, in collegamento video, hanno affermato che proprio la libertà è stata l’esigenza primaria che ha ispirato il film. Cupidi ha in sintesi tracciato la vicenda della malattia che lo ha reso disabile grave, Picone ha spiegato come sia inaccettabile la prassi che vede le città come luogo di potenziale reclusione per chi è portatore di disabilità. La regista Moncada presente in sala ha poi chiarito che motivi personali l’avessero resa sensibile alla questione, tuttavia il tema della cura e del “dopo di noi”, l’osservazione della inaccessibilità dei luoghi e spesso la loro pericolosità, la difficoltà di realizzare l’autonomia personale, a cui molti portatori di disabilità aspirano, hanno creato un fulcro generatore di riflessione, in primis per se stessa e quindi proposta per un pubblico ampio. Dopo un minuto di silenzio per le vittime di Cutroi, in un istante di commozione, Piero Piersante ha letto la poesia “Se fosse tuo figlio” di Sergio Gutilla, che dà il titolo al libro di Nicolò Govoni, attivista dei diritti umani in Asia e in Africa. Ha condotto la serata Enrichetta Alimena: nel dialogo con Picone ha chiesto conferma della volontà già espressa di diventare testimonial della Campagna di raccolta fondi per la Biblioteca Civica. Scontata la risposta: «La Biblioteca è la libertà, se si pensa agli infiniti percorsi che approdano in una Biblioteca e da essa di snodano per quelli altrettanto poliedrici e plurali che nella vita e nelle vite si snodano». Picone, parlando anche a nome di Ficarra, assente per un sopravvenuto impegno, ha chiarito che già decidere di entrare, frequentare, servirsi di una Biblioteca siano tutti atti legati al desiderio di conoscenza e ricerca, che in fondo definiscono l’ansia di libertà di un individuo, liberarsi dell’ignoranza, alla base di ogni pregiudizio. Lo slogan creato da “Civicamicaper salvare l’ente di poiazza 15 Marzo è “La Civica è un affare di tutti”. La presidente Gilda De Caro ha ribadito la ferma volontà di continuare la raccolta fondi per la Civica sostenendo anche le future battaglie degli attivisti per l’inclusione e un significativo cambiamento culturale.

© Riproduzione riservata