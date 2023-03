Cosenza, manutenzione A2 del Mediterraneo: domani svincoli chiusi. Ecco quali

Per consentire gli interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza dello svincolo di 'Altilia Grimaldi', sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo', si rendono necessarie limitazioni al transito in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, nella giornata di domani, sarà in vigore la chiusura della rampa di uscita in carreggiata sud dello svincolo al km 287,500, nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 19. Il traffico veicolare in uscita sarà indirizzato al successivo svincolo di 'S.Mango D'aquino' al km 295,750, per poi immettersi in autostrada, in direzione nord, fino allo svincolo di Altilia Grimaldi'.

