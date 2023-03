Corigliano Rossano, rinforzi per il Pronto soccorso: in arrivo due infermieri e due Oss

Potrebbero attenuarsi i disagi per pazienti e personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Nicola Giannettasio dello spoke di Corigliano Rossano con l’arrivo di due infermieri e due operatori socio-sanitari, mentre è stato potenziato l’organico dell’Unità operativa di Chirurgia con la presenza, già in atto, di due medici chirurghi.

Una situazione che va a migliorare lo stato di salute dell’ospedale Giannettasio, grazie all’impegno ed alle interlocuzioni con i massimi responsabili della Sanità calabrese e provinciale, il governatore e commissario della sanità della Calabria, Roberto Occhiuto ed il commissario dell’Asp, Antonello Graziano, del consigliere regionale Davide Tavernise che ha fatto presente come il lavoro posto in essere da più di un anno «per la risoluzione dei problemi di questo ospedale, pare che finalmente qualcosa inizia a prendere forma, anche grazie al nuovo direttore sanitario, il facente funzioni Luigi Muraca.

Oltre all’arrivo del personale anzidetto, Tavernise parla di novità anche sul fronte direttore sanitario. Fa presente che con il pensionamento del dott. Carino, è stato pubblicato il nuovo concorso per il direttore sanitario. «Tutto ciò – evidenzia ancora – mentre prosegue il mio impegno per far installare una Pet per ridurre le liste di attesa oncologiche, considerando che in un territorio così vasto come la provincia di Cosenza ne è presente solo una al Mariano Santo».

